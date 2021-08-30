В Приморье завезли 50 тысяч вакцин от гриппа «Ультрикс квадри»

Препаратом могут привиться дети и взрослые до 60 лет Фото: Архив "КП"

В Приморье завезено 50 тысяч вакцин от гриппа под названием «Ультрикс квадри». Препаратом могут привиться дети и взрослые до 60 лет. Со временем в Приморский край привезут вакцины и для пенсионеров, например, «Совигрипп».

Грипп имеет схожие симптомы с коронавирусом, однако, как заверяют врачи, некоторые отличительные признаки есть у этих болезней. Во-первых, медики отмечают резкое повышение температуры до 40 градусов при гриппе, сопровождаемое ломотой и слабостью. Если у больного при этих же симптомах пропадет обоняние — это признаки COVID-19. При этом ковид может пройти бессимптомно, в отличие от гриппа

Специалисты настоятельно рекомендуют привиться тем, кто находится в группе риска. В основном это люди со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями и аллергией. И, конечно, тем, кто часто контактирует с людьми лицом к лицу.

В 2020 году от гриппа поставили прививку коло 800 тысяч приморцев. Врачи предполагают, что в этом году количество привитых будет не меньше прошлогодних.

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