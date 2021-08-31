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Владивосток31 августа 2021 3:19

COVID-19 подхватили еще 233 приморца

Общая цифра перевалила за 62 тысячи зараженных
Екатерина ТИХАЯ
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Оперштаб опубликовал данные на 31 августа

Оперштаб опубликовал данные на 31 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный оперативный штаб опубликовал новые данные по коронавирусу в Приморье. По состоянию на 31 августа инфекцию подхватили 233 человека. Всего в крае зафиксировано 62 288 случая заражения.

За сутки смогли выздороветь всего 98 заболевших. С начала пандемии с вирусом справились 55 459 жителей края.

К сожалению, ковид унес жизни пятерых приморцев. Всего от болезни скончались 1 047 человек.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 383 025 человек, что составляет примерно 20,3% от всех проживающих в крае.

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