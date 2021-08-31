Журнал Восточного экономического форума расскажет о новых возможностях Дальнего Востока в XXI веке

Центральный материал номера – интервью Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, где он рассказал о четырех направлениях, на которых, по его мнению, будет строиться экономический успех Дальнего Востока в XXI веке, и подвел некоторые итоги работы Министерства.

Из других материалов читатели узнают о перспективах «зеленой» энергетики на Дальнем Востоке, роли территорий опережающего развития (ТОР) и иных преференциальных механизмов в привлечении инвестиций, а также познакомятся с крупнейшими проектами, которые планируются или уже реализуются в Дальневосточном федеральном округе.

Обширный раздел журнала посвящен тематическим зонам и проектам, которые состоятся в рамках ВЭФ. Среди них: выставка «Улица Дальнего Востока», которая объединит все 11 регионов ДФО на набережной бухты Аякс, а также премьеры нынешнего Форума. Это пространство «Инвестируй в Россию», площадка для диалога с молодежью «Точка Юниор» и Форум Креативного Бизнеса.

В разделе «Форум» содержится полезная информация для эффективной работы на мероприятии: деловая, культурная и спортивная программы, удобный навигатор по площадке, необходимые контакты и адреса.

Традиционно представлено много развлекательных материалов, будь то рассказ о необычных местах Владивостока, лучших ресторанах города, яхтинге или об одном из главных символов региона – амурском тигре.

Журнал ВЭФ выходит на русском и английском языках и распространяется на площадке проведения Форума, в официальных автомобилях Форума, на рейсах Москва – Владивосток – Москва авиакомпании «Аэрофлот» и по рассылке. Электронная версия доступна на сайте forumvostok.ru в разделе «Журнал», а также в Информационно-аналитической системе roscongress.org.