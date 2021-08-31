Совсем скоро бассейн в «Олимпийце» распахнет двери для жителей Владивостока

Бассейн откроется в сентябре Фото: Архив "КП"

Совсем немного осталось ждать любителям поплавать и потренироваться в бассейне спортивного комплекса «Олимпиец». Он распахнет свои двери сразу после завершения профилактических работ.

Как рассказали в пресс-службе министерства спорта Приморья, начались профработы начались после того, как уехали последние олимпийские спортсмены. Сразу же слили воду из чаши бассейна, после чего вычистили ее и стоки. Также сотрудники комплекса обновили межплиточные швы и привели все в порядок, как того требуют санэпидем нормы.

«Комсомолке» уточнили в минспорта, что бассейн откроется в период с 13 по 15 сентября, более точной даты пока нет. Но уже сейчас все желающие могут купить абонементы на разовое или многократное посещение.

Из чаши бассейна слили воду для проведения профработ. Фото: КГАУ Центр спортивной подготовки ПК

Сотрудники СК вычистили всю поверхность. Фото: КГАУ Центр спортивной подготовки ПК

Бассейн откроет свои двери для желающих через две недели. Фото: КГАУ Центр спортивной подготовки ПК

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