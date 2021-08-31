Кабина отвалилась во время движения. Мусоровоз спровоцировал коллапс на приморской трассе

Из-за происшествие образовалась пробка. Фото: www.instagram.com/city_artem.

В неприятной ситуации во вторник, 31 августа, на трассе в Приморье оказался водитель мусоровоза и автомобилисты, следующие за ним. Из-за поломки в грузовой машине кабина попросту открылась во время движения, опрокинувшись на дорогу. В считанные минуты образовался затор.

В причинах поломки предстоит разобраться специалистам. Фото: www.instagram.com/city_artem.

Дорожный инцидент случился в районе остановки общественного транспорта «Бабушкина» в Артеме. Что именно послужило причиной поломки – выяснят специалисты. Как сообщают очевидцы, мужчине понадобилась помощь медиков. Водителя с перевязанной головой госпитализировали на скорой. Для освобождения проезжей части понадобится помощь тяжелой техники.

На дорогу вылились технические жидкости с авто. Фото: www.instagram.com/ golos.naroda.artem.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14