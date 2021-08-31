Влюбиться во Владивосток «в один клик»: специально к ВЭФ разработан виртуальный путеводитель по городу

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Компания МТС специально к Восточному экономическому форуму запустила новый виртуальный путеводитель по Владивостоку. Кроме популярных достопримечательностей — Миллионка или Океанариум, он открывает и небанальные маршруты и развлечения – прогулки на электровелосипедах, вертолетные экскурсии и поездки в гости к леопардам. Гид доступен для абонентов всех операторов мобильной связи.

Ссылку на виртуальный путеводитель получает по смс каждый гость Приморья. «В один клик» он попадет на сайт, где собрана важная информация для гостей форума: описание и фотографии знаковых мест края, рекомендации местных жителей, как интересно и разнообразно провести время, полезные ссылки и телефоны, куда обращаться в сложных ситуациях и каким транспортом воспользоваться.

Путеводитель поможет узнать Владивосток с лучшей стороны и влюбиться в него: как увидеть Владивосток с воды и с воздуха, где посмотреть уникальное фэнтези-шоу, куда стоит съездить на «морские выходные», в каких ресторанах насладиться блюдами дальневосточной кухни и какие сувениры привезти на память о поездке.

«Восточный экономический форум давно стал визитной карточкой Приморья – ежегодно это грандиозное мероприятие собирает несколько тысяч гостей со всего мира. Участников форума ждет насыщенная деловая программа и серьезные рабочие задачи. Но не стоит забывать об отдыхе - в начале сентября Владивосток особенно прекрасен: ласковое море, живописные виды, вкуснейшие морепродукты. Столица Дальнего Востока сможет по-хорошему удивить даже тех, кто здесь был много раз. Чтобы гостям было проще ориентироваться в красотах и интересных развлечениях, мы подготовили специальный виртуальный путеводитель для гостей ВЭФ. Гид от МТС позволяет получить основную информацию о туристских объектах и узнать туристические «лайфхаки» всего лишь с помощью смартфона. Это очень удобно и современно. Благодаря этому, Приморье становится еще на один шаг ближе к своим гостям», - рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.