«Единая Россия» опубликовала народную программу

Народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны.

В раздел «Благополучие людей» входит несколько блоков: «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека».

В частности, в блоке «Крепкая семья» партия ставит перед собой задачу существенно повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми. Предлагается создание в России такой системы поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для него и его родителей.

Блок «Здоровье человека» посвящен увеличению продолжительности жизни, поддержке активного долголетия людей старших поколений, защите материнства и детства. Для этого в сфере здравоохранения «Единая Россия» намерена реализовать комплекс законодательных и других мер: обеспечить 100-процентную доступность первичного звена здравоохранения; разработать и реализовать новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, а также адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдаленных районах; совершенствовать систему обязательного медицинского страхования и т.д.

Во второй раздел – «Сильная Россия» вошли такие темы, как «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».

В блок «Экономика развития» включен комплекс предложений, которые обеспечат лидерство России на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития. Для этого партия предлагает создать максимально благоприятные условия для деловой инициативы, а также стимулировать честную конкуренцию на внутреннем рынке.

Программа "Единой России» – истинно народная, поскольку сформирована из конкретных предложений двух миллионов жителей страны, партия не только обозначила срез существующих проблем, но и взяла колоссальную ответственность по исполнению пунктов программы, считает депутат Госдумы Виктор Пинский.

«Партийная программа - это реальный голос народа, в нее легли две главные вещи - экономика страны и благополучие людей, и это не красиво оформленные декларации, а конкретные предложения, озвученные жителями нашей большой страны, в том числе, приморцами. Я лично езжу по краю, общаюсь с работниками приморских предприятий, сел и городов региона. Всех волнуют конкретные вещи - рабочие места, заработная плата, перспективы развития конкретных предприятий, особенно градообразующих, нормальные дороги, качественная и доступная медицина. Все, что людям нужно для комфортной жизни, - вошло в народную программу. И партия не просто собрала предложения, она каждый год будет замерять результаты их выполнения, и это большая ответственность", - рассказал Виктор Пинский.

Полный текст народной программы «Единой России» доступен на официальном сайте партии.