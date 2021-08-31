Память о вкладе находкинского рыбокомбината «Тафуин» в дело Победы помогла сохранить Виктория Николаева

Тематическая экспозиция, посвящённая вкладу в Победу орденоносного рыбокомбината «Тафуин», появится в музее Находки благодаря депутату Госдумы Виктории Николаевой. Сегодня на территории городского округа под эгидой партийной акции «Дальневосточная Победа», посвященной окончанию Второй Мировой войны, парламентарий Николаева передала копию Красного Знамени от Государственного Комитета Обороны СССР рыбопредприятию для экспонирования.

9 августа 1942 года, первому на Дальнем Востоке, коллективу рыбкомбината «Тафуин» было вручено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР. Сегодня на территории одного из предприятий «Доброфлота» установлена памятная стела, рассказывающая об этом событии. Оригинал стяга находится в Музее современной истории в Москве - его копия изготовлена по инициативе Виктории Николаевой. Экспонирование знамени в музее, по мнению депутата, сохранит память о вкладе героических тружеников тыла, женщин и подростков, которые своим трудом приближали Победу на Дальнем Востоке.

Напомним, рыбокомбинат «Тафуин» в годы войны собрал и передал для создания танковой колонны «Рыбак Приморья» почти миллион рублей. А в 1945 году на фронт отправился еще и самолет, построенный на деньги рыбаков. Рыбокомбинат, в состав которого входили сейнерный флот и консервный завод, кормили своей продукцией фронт во время Маньчжурской операции.

9 мая 2021 года Виктория Николаева рассказала в своих соцсетях о подвиге тружеников в рамках партийного челленджа под названием «География подвига. Место силы», посвященного местам трудовых подвигов в период Великой Отечественной войны.

«Для меня честь участвовать в этой акции! Я хорошо знаю историю рыбокомбината «Тафуин». С началом Великой Отечественной войны мужчины ушли на фронт. И уже 3 июля 1941 года от женщин поселка Тафуин на все Приморье прозвучал призыв: «Сейчас сидеть дома просто преступно. Сегодня работать в цехе – значит быть на фронте». Через год коллектив рыбокомбината «Тафуин» за трудовой героизм первым на Дальнем Востоке был награжден переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны. Представьте, 79 лет назад здесь стояли молоденькие девчонки, женщины, старики и подростки. Именно они тогда перевыполняли план в 6-8 раз. Стояли у закаточных машин, у разделочных столов, выходили ловцами в море, вязали сети… Женщины тогда освоили сугубо мужские профессии. Среди них были даже шкиперы», - рассказала Виктория Николаева, передавая копию Знамени.

Депутат Госдумы подчеркнула, что приморцы бережно относятся к истории своего края.

«Я глубоко благодарна группе компаний «Доброфлот», руководству города и Музейно-выставочного центра Находки за то, что они поддержали мою идею создания специальной выставки, посвященной трудовому подвигу Тафуина. И передаю для этой экспозиции городу Находке копию переходящего Красного Знамени Государственного Комитета Обороны СССР, которым в годы войны был награжден рыбокомбинат «Тафуин», - сказала депутат.