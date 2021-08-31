Еще два оживленных перекрестка во Владивостоке оборудуют «вафельницей»

Новую разметку нанесут на нескольких участках во Владивостоке. Фото: vlc.ru

На важных перекрестках во Владивостоке, где часто бывают транспортные заторы, продолжают наносить сетчатую разметку, которую обычно называют «вафельница». Такая совсем недавно появилась напротив здания администрации города, вслед за ней желтые диагональные линии скоро нанесут рядом с магазином «Изумруд» и в районе «Дальпресса».

С помощью разметки дорожники выделяют границы перекрестков, на которые запрещено въезжать при образовании затора или переключении запрещающего сигнала светофора. Таким образом специалисты намерены разгрузить транспортные потоки и систематизировать движение на сложных участках. Нарушения будут фиксировать камеры, желающих проскочить ждут штрафы.

- Часто автомобилисты, даже несмотря на то, что впереди образовался затор, стараются выехать на перекрёсток, чтобы быстрее его преодолеть. Но тем самым создают существенные помехи другим участкам дорожного движения. Новая разметка поможет автомобилистам обратить особое внимание на проезд таких участков, - рассказал Алексей Демиденко, заместитель руководителя отдела организации дорожного движения городского управления дорог и благоустройства.

Специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» начнут делать разметку на пересечении Океанского проспекта и Семеновской в ближайшие дни. После этого участка рабочие приступят к нанесению «вафельницы» на пересечении Океанского проспекта и проспекта Красного Знамени.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», первая «вафельница» появилась в городе в 2019 году. Яркими желтыми линиями тогда оборудовали перекресток в районе Покровского парка. Мониторинг показал положительные результаты, поэтому обозначение границ перекрестков решено ввести и на других участках.

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