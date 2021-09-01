Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет во Владивосток накануне дня окончания Второй мировой войны

1 сентября для всех жителей Владивостока распахнет свои двери единственная в своем роде иммерсивная (создающая эффект присутствия) выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Посетить экспозицию, до 6 сентября включительно, сможет любой желающий по предварительной регистрации на сайте поездпобеды.рф. Для участников Восточного экономического форума предусмотрено специальное время для посещения, с 19.00 до 20.00 на все дни работы форума. Вход в музей будет возможен по бейджу.

«Поезд Победы в необычной форме демонстрирует новым поколениям, что такое подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Позволяет прочувствовать, какое мужество проявили их деды и прадеды, через какие испытания пришлось пройти их ровесникам в начале 40-х годов прошлого столетия.

Мы на постоянной основе поддерживаем патриотические проекты, направленные на сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, противодействие фальсификации истории, формирование чувства уважения к историческому прошлому», - отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе. Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. В основе экспозиции – трехмерные панорамы команды молодых художников «Невский баталист»: 13 тем и более 150 скульптур героев с неповторимыми образами. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением. В экспозиции используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники.

«Символично, что в этом году поезд был в Бресте в годовщину начала Великой Отечественной войны и будет стоять во Владивостоке в дату завершения Второй мировой войны.

В Год науки и технологий маршрут «Поезда Победы» проходит через всю страну – так и события военных лет коснулись всех регионов от Ледовитого океана до Тихого. Я рад, что теперь у посетителей от Мурманска до Владивостока появилась возможность увидеть современный музей об истории Великой Отечественной войны», - поделился автор экспозиции «Поезд Победы», руководитель команды «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко.

Свое путешествие передвижной музей начал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве. За это время он преодолел свыше 40 000 километров. Владивосток станет 68-м городом и 45-м регионом на карте маршрута Поезда. Уникальную экспозицию посетило уже более 190 000 человек.

Посещение музея рекомендовано взрослым и детям старше 12 лет. С учетом эпидемиологической ситуации экскурсионные группы будут небольшими – до 12 человек.

Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».