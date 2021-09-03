«Зачем министру советник»: дальневосточные губернаторы обсудили кадровые проблемы

Гостиная губернаторов. Фото: официальный сайт форума

В четверг, 2 сентября, на Восточном экономическом форуме состоялась встреча губернаторов некоторых дальневосточных регионов. Губернаторы Забайкальского края, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия) обсудили отток кадров, способы удержания человеческого капитала и то, как работают системы наставничества.

Главы регионов поделились друг с другом успешным опытом борьбы с кадровым оттоком. Секрет прост – введение системы наставничества, подбор специалистов не только по нужным компетенциям, но и по ценностям, а также личная вовлеченность в процесс.

- Вопросы повышения качества госуправления актуальны в целом для страны, а для Дальнего Востока вдвойне. В 2020 году мы определили курс модернизации госслужбы и хотим перенимать лучшие модели управления из бизнеса. Мы уже внедряем уникальный для Дальнего Востока проект – модель компетенций госслужащих и управленцев. Важно удерживать на госслужбе людей, которые имеют не только соответствующие компетенции, но и ценностные ориентиры. Если ценностные ориентиры сотрудника не совпадают с теми, которые приняты у нас, то нужного результата не получится. Важно искать не самых талантливых или умных, а тех, что способны решать конкретные задачи в конкретном регионе в конкретное время, – уверен глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил важность обучения и системы наставничества:

- У нас три блока ценностей: честность, служение людям и профессионализм. Мы создали программу под названием «Забайкальский призыв», она включает в себя несколько технологий поиска, оценки, адаптации, подготовки людей и обеспечения постоянной высокой эффективности их работы. С ее помощью мы ищем людей на самые разные должности, включая министров, зампредов правительства, руководителей крупнейших учреждений края. Также мы ввели институт наставничества, внедрение его проходило очень непросто, у нас были достаточно странные вопросы тогда, например «зачем министру нужен наставник»? Хотя, если рассматривать Сингапур, то там даже у премьер-министра был наставник. Всегда должен быть человек, который помогает адаптироваться к соответствующей работе, который может передать опыт и подсказать.

Он подчеркнул важность «Школы губернаторов» и отметил, что на некоторые вопросы приходится долго и мучительно искать ответ, а ведь другие управленцы уже нашли его. Дело за малым – делиться опытом.

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн обратился к молодежи с призывом оставаться в родных регионах и строить карьеру там:

- В Москве вы не найдете себя и не сделаете карьеру. Там уже давно все разобрано «по полянкам» и никто вам свое место не отдаст. Приезжайте за карьерой на Дальний Восток, здесь ее сделать проще.