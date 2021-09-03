Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток3 сентября 2021 11:10

Должница по алиментам из Приморья спряталась от приставов в саду

Мама-беглянка отказывалась не только платить, но и проследовать в отделение
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Должница спряталась от приставов

Должница спряталась от приставов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье судебные приставы прибыли в село Варфоломеевка, чтобы взыскать с женщины алименты за содержание детей. Мама знала, что исполнительное производство уже запущено, однако так ничего и не предприняла. Беглянка притворилась, что дома ее нет, но женщину нашли у приусадебного участка. О казусном случае сообщила пресс-служба УФССП Приморья.

Женщину разыскивали давно: ранее на нее уже составили административный протокол по неуплате и бегству от алиментов. Прибыв на место жительства женщины, сотрудники службы виновницу не обнаружили и принялись обыскивать территорию. Женщина пряталась на участке, продолжая делать вид, что ее нет дома. Гражданку после поимки «за руку» попросили проследовать в отделение, но и тогда она отказалась.

«Лишь после неоднократных разъяснений последствий ее противоправных действий и предупреждения о возможном применении физической силы она проследовала в отделение судебных приставов», - сообщили в пресс-службе.

Маму-беглянку отправили на сутки под административный арест.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14