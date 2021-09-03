Должница по алиментам из Приморья спряталась от приставов в саду

Должница спряталась от приставов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье судебные приставы прибыли в село Варфоломеевка, чтобы взыскать с женщины алименты за содержание детей. Мама знала, что исполнительное производство уже запущено, однако так ничего и не предприняла. Беглянка притворилась, что дома ее нет, но женщину нашли у приусадебного участка. О казусном случае сообщила пресс-служба УФССП Приморья.

Женщину разыскивали давно: ранее на нее уже составили административный протокол по неуплате и бегству от алиментов. Прибыв на место жительства женщины, сотрудники службы виновницу не обнаружили и принялись обыскивать территорию. Женщина пряталась на участке, продолжая делать вид, что ее нет дома. Гражданку после поимки «за руку» попросили проследовать в отделение, но и тогда она отказалась.

«Лишь после неоднократных разъяснений последствий ее противоправных действий и предупреждения о возможном применении физической силы она проследовала в отделение судебных приставов», - сообщили в пресс-службе.

Маму-беглянку отправили на сутки под административный арест.

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