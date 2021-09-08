За сутки в Приморье подхватили вирус 225 человек

Оперштаб опубликовал данные на 8 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции в Приморье продолжает публиковать актуальные данные. По состоянию на 8 сентября в крае заболели еще 225 человек. С начала пандемии случаи заражения перевалила за очередную тысячу, всего зафиксировано 64 117 случаев.

232 человека сумели победить заразу, всего же с болезнью справились 57 114 приморцев.

К сожалению, три заболевших скончались от вируса, всего же инфекция унесла жизни 1 073 жителей края.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привились 394 072 проживающих на территории региона. Отметим, что в последнее время приморцы все чаще выбирают четвертую действующую в России вакцину «Спутник Лайт». Одна из причин – желание принять участие в розыгрыше сертификатов на квартиру или машину.

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