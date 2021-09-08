В Приморье скумбрии выловили на 75% больше, чем годом ранее

Рыбные консервы на полках магазина Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Приморские рыболовецкие предприятия в 2021 году выловили более 25 тысяч тонн рыбы. В акватории Приморья сейчас работают 8 судов местных компания. Вылов скумбрии и иваси увеличился, сообщили в пресс-службе правительства края.

Вылов скумбрии вырос до 2,4 тысячи тонн, в этом году собрали на 1,8 тысячи тонн больше (75%). Иваси в этом году выловили на 3,5 тысячи тонн больше – итого 23,6 тысячи тонн.

Улов местные рыболовы перерабатывают прямо в море – на плавбазах. Именно поэтому на рынок поступает свежая продукция из дикой рыбы, - сообщило краевое агентство по рыболовству.

Консервы из сардины иваси входят в краевую программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко. Приморцы могут купить консервы из рыбы с высоким содержанием полезных жирных кислот Омега-3 по доступным ценам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14