Генеральное консульство Республики Корея проводит виртуальную выставку «Тигр жив» , а также конкурс рисунков на тему «Тигр»

Выставку «Тигр жив» представляет Музей изобразительных искусств «Кореана» города Сеул.

В честь «Года корейско-российских взаимных культурных обменов» Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке проводит конкурс рисунков на тему «Тигр» и виртуальную выставку «Тигр жив». Каждый год жители города Владивостока участвуют в празднике «День тигра», а так же тигр украшает герб Приморского края и Владивостока. Также и для корейцев тигр считается одним из самых популярных животных. Это символичное животное имеет тысячелетнюю историю и продолжает жить рядом с нами.

Виртуальная выставка «Тигр жив» доступна для всех жителей Дальнего Востока. Здесь вы сможете увидеть 38 художественных рисунков, разных творческих работ, а так же современные изображения. Выставку «Тигр жив» представляет Музей изобразительных искусств «Кореана» города Сеул. Информацию о проведении можно получить на сайтах и в инстаграм аккаунтах Администрации города Владивостока, туристско-информационного центра Приморского края, а так же центра «Амурский тигр».

Все жители Дальнего Востока также могут принять участие и получить приз в конкурсе рисунков на тему «Тигра». Генеральное консульство Республики Корея выберет 30 лучших работ, авторы которых получат приз. Условия участия в конкурсе: сделайте рисунок, опубликуйте в инстаграм и отметьте #tiger_korus. Сроки проведения конкурса и выставки - с 1 сентября до 31 октября.

Подробности на странице Генерального консульства в инстаграм @koreanconsulate_vl.