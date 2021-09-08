Еще один шанс искупаться: четверг в Приморье выдастся жарким

Четверг недели будет жарким Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг из-за гребня антициклона ночь в Приморье ожидается холодной. Облачность рассеется. Минимальная температура будет меньше на 1-5 градусов по сравнению с минувшей ночью, сообщила Примпогода.

При этом, несмотря на повышенное давление в атмосфере, придут теплые воздушные массы. Воздух днём 9 сентября прогреется до +22...+29°С.

Во Владивостоке в четверг, 9 сентября, будет погода с переменной облачностью, без осадков. Температурный фон повысится на 1 — 2 градуса: +16...+18°С ночью, +22...+24°С днем.

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