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Владивосток17 сентября 2021 5:08

Приморские котельные запаслись «теплом» на зиму

Первые котельные запустят уже в сентябре – для детских садов
Руслан НОВИКОВ
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Котельные Приморья готовы к зиме

Котельные Приморья готовы к зиме

Фото: Олег ЗОЛОТО

Нужные для комфорта приморцев уголь, мазут и дизельные топливо укомплектованы в достаточном количестве в крае. По информации пресс-службы правительства, на зиму в хранилище 15 тысяч тонн мазута, 1,5 тысячи тонн топлива и более 67 тысяч – угля; так что зимой в домах Приморья будет тепло.

В пресс-службе пояснили, что это минимальный запас, чтобы уверенно войти в отопительный сезон: поставки будут продолжаться и осенью, и зимой. Подключат первые котельные уже в сентябре: это необходимо для работы детсадов северных районов.

Всего в Приморье работают более 840 котельных, использующих разные виды топлива.

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