Спорт в порт: ВМТП открыл тренажерный зал для сотрудников

Гендиректор ВМТП Владимир Корчанов поддержал идею открыть тренажерный зал для портовиков. Фото: пресс-служба ВМТП

В нашем городе, где каждый третий – портовик или моряк, новости порта волнуют многих. Тем более такого крупного, как Владивостокский морской торговый порт. Тем более такие позитивные, как открытие тренажерного зала - теперь в свободное время сотрудники могут заниматься спортом в оздоровительном комплексе на территории предприятия.

«Главная ценность ВМТП – это люди. Порт всегда заботится о комфорте, здоровье и развитии своих сотрудников. Мы решили, что у наших портовиков должны быть все возможности для занятий спортом», – рассказал Владимир Корчанов, генеральный директор ВМТП.

Площадь нового зала составляет 150 кв. метров. Здесь есть оборудование и для кардиотренировок, и для проработки всех групп мышц.

«Сотрудники могут не только заниматься спортом, но и пройти фитнес-тестирование, получить помощь по коррекции осанки и веса. У нас проходит лечебная физкультура, нацеленная на терапию профессиональных заболеваний. Наши тренеры имеют высокую квалификацию, по показаниям здоровья они подберут нагрузку для людей с травмами, грыжами, протрузией», – рассказал Евгений Меделян, заместитель главного диспетчера по флоту и ответственный за спортивное направление в ВМТП.

Фото: пресс-служба ВМТП

О том, что порт и спорт – слова практически однокоренные, в ВМТП знают не понаслышке. Кроме тренажерного зала в оздоровительном комплексе также есть сауна и хамам; портовики могут бесплатно посещать бассейн и секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, хоккею, бегу и борьбе. В 2019 году ВМТП назван лучшим работодателем Приморья. Кажется, что подобное чуткое отношение к работникам – а в наше время это редкость – позволит порту еще не раз взять эту высокую планку.