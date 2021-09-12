Очень сильные дожди с грозами и град – все о погоде в Приморье на воскресенье, 12 сентября

Фото: Фролов Михаил.

В воскресенье, 12 сентября, Приморский край окажется во власти тыловой части циклона. По данным метеорологов, на север региона сегодня обрушатся очень сильные дожди. На остальной территории дождь небольшой, местами умеренный. В отдельных районах гроза и град. Воздух прогреется до 23 градусов тепла.

В дальневосточной столице облачно, но с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Воздух здесь прогреется всего лишь до 22 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске также облачно, с прояснениями, осадков в виде дождя не ожидается. Однако температура воздуха здесь чуть ниже – до 20 градусов тепла.

В Находке ветрено до сильного, температура воздуха +21...+23°C. Дождя не ожидается.

Температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +23°C, в бухте Находка +21°C.

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