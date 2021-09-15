Еще один автохам из Якутии отличился на дороге Владивостока

Поведение гостей столицы вызывает вопросы местных жителей. Фото: Милана СОКОЛ

14 регион России – Якутия, вот уже несколько дней обсуждается в новостях и пабликах Приморья. А дело все в поведении водителей, приехавших, судя по всему, на отдых в столицу Приморья. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о лихаче на «Хаммере», опасно рассекавшему по пляжу между людьми. Кстати, на нарушителя уже завели административное дело. Волна негодования местных жителей еще не успела поутихнуть, как внимание на себя переключил новый заезжий автохам.

Машина с якутскими номерами привлекла внимание жительницы Владивостока в центре города, на Светланской, 56.

– Гость из Якутии припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе, не перед ним (хотя и это запрещено правилами), а прямо на нем. На мое замечание было сказано, что больше негде припарковаться, и что машину можно обойти. А после этого гость нашего города отправился трапезничать со своей семьей, не переживая за то, что из-за его авто другой участник движения может не увидеть выходящего на «зебру» пешехода. Вопрос: «Якутия - не Россия? Там другие ПДД?», – высказала недовольство в сети горожанка, предоставив фото нарушителя.

На замечания мужчина не реагировал. Фото: www.instagram.com/news.vl

Естественно, что не все гости края ведут себя по-хамски, но неприятный осадок все же остается. Напомним, в конце августа семья из Якутии оказалась замешена в скандале с породистой собакой. Ребенок попросту забрал чужого питомца во время прогулки. Хозяйке шпица пришлось возвращать любимца с помощью полиции. В свое оправдание приезжие заявили, что забирать собак якобы обычай.

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