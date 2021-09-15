Зима близко. Владивосток готов к отопительному сезону после ремонта теплотрасс

Во Владивостоке скоро закончат гидравлические испытания Фото: Иван МАКЕЕВ

Гидравлические испытания и ремонт теплотрасс во Владивостоке обсудили в среду, 15 сентября в мэрии города. На заседании глава ВПЭС Олег Титов заявил, что ремонт еще продолжается, однако сейчас объем готовности сетей к зиме – 80%.

В пресс-службе администрации города сообщили, что ремонтная кампания КГУП «Примтеплоэнерго» готова также на 81%. Высказались и представители Дальневосточной генерирующей компании:

- Ремонт тепловых сетей выполнен на 88 %. Также в настоящий момент во Владивостоке проходят четвертый и пятый этапы летне-осенних гидравлических испытаний. Завершить эти работы планируем в срок – до 22 сентября, - отметили в ДГК.

На 100 % готовы к зиме учреждения культуры и спорта. В шести учреждениях образования проводится ремонт внутренней системы отопления, к началу отопительного сезона эти работы будут завершены.

Готовность многоквартирных домов к зиме составила 92%, это более 3500 домов. Подготовительные работы будут окончательно завершены в октябре.

На следующий год власти обещают увеличить финансирование ВПЭС и темпы подготовки к зиме. Состояние сетей в городе заместитель главы города Тарас Фищук назвал неудовлетворительным, отметив, что за год во Владивостоке около 1700 порывов.

Плановый ремонт городских теплосетей надо проводить комплексно, заявляли ранее специалисты в мэрии города.

- Трубы не менялись по 30, а то и 50 лет. Поэтому необходимо не латать и менять всего по 100 метров трубы, а реконструировать всю тепловую систему, - сообщили в пресс-службе администрации.

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