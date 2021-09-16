Коварный коронавирус унес жизни почти 2 тысяч приморцев

Новые статистические данные от оперштаба на 16 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актуальные данные по коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал оперативный штаб. По состоянию на 16 августа выявлено 218 новых случаев заражения. С начала пандемии в крае заболело 65 898 человек.

Выздороветь за последние сутки смогли 240 подхвативших вирус, всего же с заразой справились 58 686 приморцев.

К сожалению, два человека не справились с болезнью. Всего ковид унес жизни 1 099 жителей края.

Таким образом получается, что сейчас в Приморье на лечении находится 6 113 заболевших.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 404 173 проживающих на территории региона. Это около 21,5% от всех жителей края, в то время как для спокойной жизни и создания коллективного иммунитета нужно, чтобы этот показатель достиг минимум 60%.

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