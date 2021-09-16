Владивостокцы зарабатывают больше всех среди городов до миллиона жителей

Больше всех зарабатывают руководители и программисты Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителям Владивостока, согласно исследованию портала SuperJob, предлагают самые высокие зарплаты среди городов России с населением до миллиона. Аналитики изучили более 90 тысяч вакансий.

Дальневосточная столица – лидер по предлагаемому окладу. Исполнительному директору предприятия (500 человек) предлагают от 300 тысяч рублей. Программист 1С получит от 120 тысяч рублей, замглавврача по экономике – 100 тысяч.

Больше всего платят программистам, руководителям среднего звена, супервайзерам.

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