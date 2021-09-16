Компания-перевозчик Владивостока: «Предоставим качественные услуги и обучим сотрудников»

Владивостоку обещают высокое качество общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владивостокская компания по общественному транспорту МУП ВПОПАТ-1 подключится к национальному обучающему проекту. Экономно и рационально использовать машины и персонал перевозчика обучит Региональный центр компетенций.

- Осознание того, что производство необходимо улучшать – первый шаг к тому, чтобы сокращать неэффективные расходы. От банального оформления документов маршрутизации до мойки автобусов – на каждой стадии присутствуют потери, и этот проект – шанс выявить их и устранить. Одно только сокращение потерь дает рост производительности в 25%, - обозначила министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

Планируется, что компания найдет скрытые резервы, а персонал обучится новым компетенциям. В МУП ВПОПАТ-1 отметили, что хотят пройти путь достойно, чтобы встать в один ряд с другими перевозчиками.

- Населению будем предоставлять исключительно качественные услуги. С помощью РЦК мы хотим снизить себестоимость наших услуг и обучить каждого нашего сотрудника тому, чтобы он принес пользу всему предприятию, - сказал директор компании Руслан Самигуллин.

Спустя шесть месяцев после обучения сотрудники предприятия смогут создавать и презентовать свои проекты для оптимизации потоков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14