В школе Лучегорска капитально отремонтируют спортзал в 2023 году

Супер-лаборатория у детей уже есть, на очереди - спортзал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В школе №4 в поселке Лучегорск Приморья спортзал серьезно отремонтируют: в здании заменят систему отопления. Поручение дал глава края Олег Кожемяко.
Школу Кожемяко посетил в среду, 15 сентября. Ребята и учителя пожаловались, что зимой до сих пор холодно – что уж говорить о большом спортивном зале, который трудно отопить. Ремонта требует и крыша школы.
Кожемяко заверил, что смету сформируют в 2023 году: тут же будут получены деньги на ремонт здания и системы отопления.
- Необходимые средства можно будет получить по федеральной программе капитального ремонта и строительства школ. Правительство Приморья, в свою очередь, поможет с благоустройством пришкольной территории, - сказал глава края.
Ранее именно в этой школе открылась первая в Приморье «Точка роста» - лаборатория с современной аппаратурой для опытов. Школьники разных возрастов смогут использовать такой центр для лабораторных работ, детей в «Точке роста» обучают робототехнике.
Модернизация приморских школ идет в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы
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