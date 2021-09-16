В школе Лучегорска капитально отремонтируют спортзал в 2023 году

Супер-лаборатория у детей уже есть, на очереди - спортзал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе №4 в поселке Лучегорск Приморья спортзал серьезно отремонтируют: в здании заменят систему отопления. Поручение дал глава края Олег Кожемяко.

Школу Кожемяко посетил в среду, 15 сентября. Ребята и учителя пожаловались, что зимой до сих пор холодно – что уж говорить о большом спортивном зале, который трудно отопить. Ремонта требует и крыша школы.

Кожемяко заверил, что смету сформируют в 2023 году: тут же будут получены деньги на ремонт здания и системы отопления.

- Необходимые средства можно будет получить по федеральной программе капитального ремонта и строительства школ. Правительство Приморья, в свою очередь, поможет с благоустройством пришкольной территории, - сказал глава края.

Ранее именно в этой школе открылась первая в Приморье «Точка роста» - лаборатория с современной аппаратурой для опытов. Школьники разных возрастов смогут использовать такой центр для лабораторных работ, детей в «Точке роста» обучают робототехнике.

Модернизация приморских школ идет в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы

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