В Приморье больше месяца ищут корейца, который не разговаривает по-русски

Фото: primpoisk25

В Приморском крае во Владивостоке пропал мужчина-уроженец Кореи. Ким Мен Сен, 1991 года рождения, не выходит на связь с 10 августа.

Ким не говорит по-русски. Поисковую кампанию начала приморская организация ПримПоиск.

- Приметы: на вид 30 лет, рост 160-165 см, черные волосы, стрижка короткая. Был одет: светло-фиолетовая рубашка, черные штаны. При себе имел: темный рюкзак, белый мешок, - пишут в службе.

Приморцев просят помощь в поиске пропавшего иностранца. Если вы видели этого человека или что-то можете о нем сообщить:

8 (423) 240-38-65 – ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция 8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 – волонтёры primpoisk25@gmail.com

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