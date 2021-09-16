Жильцы аварийных домов переедут на улицу Глинки

Трехэтажный дом на 26 квартир возводят в районе Седанки. Фото: Максим Долбнин

Трудно представить комфортную среду в городе, где новое современное жилье соседствует со старым жилфондом в откровенно плачевном состоянии. К счастью, во Владивостоке процесс переселения горожан из аварийного жилья в новые дома идет полным ходом.

В рамках специальной программы по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья в приморской столице с 2013-го по 2017 годы построили пять домов. Еще четыре дома планируют возвести на Русской улице. А прямо сейчас большой новый дом строится на улице Глинки в пригороде Владивостока. Именно эту стройку недавно проинспектировал глава города Константин Шестаков.

Прямо сейчас строители завершают возведение каркаса нового трехэтажного дома и приступают к устройству эксплуатируемой крыши. Это означает, что сверху на здании планируют обустроить прогулочную зону, турники и даже детскую площадку.

Сам дом рассчитан на 26 квартир, куда переедут семь, проживающие в аварийном жилфонде на Володарского, 25 (двухэтажный деревянный барак) и Порт-Артурской, 31 (двухэтажный многоквартирный дом в поселке Трудовое). В доме предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и даже трехкомнатные квартиры, они сдаются с полной отделкой - заезжай и живи. Кроме того, в доме будет центральное отопление, горячая, холодная вода и канализация.

Константин Шестаков обсудил с подрядчиками проводимые работы. Фото: Максим Долбнин

В роли подрядчика выступает компания «Хоттэй». Перед ними стоит задача завершить стройку до конца года. В процессе строительства подрядчик столкнулся с корректировкой проектной документации, из-за чего возникло отставание от графика. Пришлось максимально нарастить темпы работ.

«На следующей неделе уже начнем кладку стен. До конца года закончим строительство и благоустройство, сдадим дом», - заверил заместитель директора по строительству компании «Хоттэй» Вадим Краев.

Администрация города ведет постоянный контроль за строительством. Дом возводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».