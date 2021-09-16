Константин Шестаков выслушал общественных наблюдателей

Мэр города на заседании Фото: Администрация Владивостока

В 2021 году во Владивостоке 61 общественный наблюдатель – с ними и представителями администрации встретился мэр Константин Шестаков. На заседании обсудили успехи реализации госпрограмм и преображение дальневосточной столицы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перед народными контролерами отчитались главы административных департаментов. Больше всего общественников волновали дороги: начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, в свою очередь, рассказал об успехах «проблемной» сферы:

- Основные работы завершены. Ведется нанесение разметки, расстановка знаков и ограждений. В том числе проводится претензионная работа с подрядчиками по всем объектам. Для нас важно, чтобы были соблюдены все условия контракта, - сказал Зайцев.

Дороги в этом году ремонтировали на Ладыгина, Окатовой, Харьковской, Бородинской, Адмирала Захарова и других улицах.

Об инфраструктуре рассказал глава Дирекции по строительству объектов Александр Жуков. Он сообщил, что строительство трех детских садов закончится до конца года. Места возведут в Снеговой Пади, Патрокле, на улице Крыгина. Жуков добавил, что завершается строительство дома на Глинки и ведется подготовка для стройки домов на Русской.

Константин Шестаков пояснил, будут ли возведены школы на Русской. Вопрос возник у общественных наблюдателей:

- Сейчас идет разработка проекта планировки территории под развитие улично-дорожной сети. Профильными службами рассматривается несколько проектов, среди которых – изменение схемы движения в районе выезда с улицы Русской на проспект 100-летия Владивосток, - сказал глава города.

Затем с общественными наблюдателями обсудили вопросы благоустройства общественных территорий. Начальник управления туризма Наталья Руденко рассказала об открытии площадки на сопке Бурачка и общественной территории в районе Тунгусской, 69. Продолжается благоустройство набережной на улице Татарской и сквера Комсомольцев.

Общественные наблюдатели инспектируют работы во Владивостоке с 2019 года – за это время география и количество участников проекта выросло в 2-3 раза.

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