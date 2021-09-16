Тринадцать километров дорог отремонтируют в Пожарском районе Приморья

Фото: Правительство Приморского края

Пожарский район получит субсидию на ремонт важных и проблемных участков дороги. До ноября 2021 года в порядок приведут 13 километров трассы Федосьевка - Верхний Перевал – по ней ездят многие жители. Обновление глава края Олег Кожемяко поручил краевому минтрансу и главам муниципалитета. Приморье направит 15 миллионов рублей.

Трасса, по информации пресс-службы правительства региона, под контролем и Пожарского района, и края – поэтому ремонт будет совместный.

Причем мы делаем большой объем работ – кроме того, что отсыпаем и грейдируем участки дороги, еще убираем пучины грунта, чистим кюветы, прокладываем водоотводные трубы», – рассказал руководитель Пожарского района Владимир Козак.

В свою очередь, губернатор сделал важное замечание: дорогу нужно не просто отремонтировать, но и содержать добросовестно.

Модернизация дорог в Приморье возможно благодаря государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

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