В селах Приморья строятся амбулатории и ФАПы

Две амбулатории появятся в Пожарском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пожарском районе Приморья откроют еще две амбулатории. Об этом заявил Олег Кожемяко 15 сентября, когда проверял ремонт поликлиники в Лучегорске.

Амбулатории, по словам губернатора, строятся в Пожарском, Новостройке, новые ФАПы открываются в Нагорном, Соболином, Ясеневом, Никитовке.

Для привлечения врачей в села, власти задействуют программу «Земский доктор»:

- Поэтому мы увеличим сумму единовременной выплаты, доплаты к ежемесячному окладу врачей в рамках программы «Земский доктор», - сказал глава края.

Глава региона посетил в Лучегорске районную поликлинику, где сейчас ведется ремонт. На втором этаже уже принимают пациентов в комфортных условиях, а первый – должны сдать к декабрю. На следующий год запланирован ремонт фасада, как сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее «Комсомолка» уже писала о планах губернатора на программу. Врачам, приехавшим в северные районы, выплатят два миллиона рублей при трудоустройстве. Участковые терапевты дополнительно будут получать до 30 тысяч рублей, медикам первичного звена также предоставят арендное жилье.

Амбулатории возводятся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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