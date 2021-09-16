В селах Приморья строятся амбулатории и ФАПы

Две амбулатории появятся в Пожарском районе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пожарском районе Приморья откроют еще две амбулатории. Об этом заявил Олег Кожемяко 15 сентября, когда проверял ремонт поликлиники в Лучегорске.
Амбулатории, по словам губернатора, строятся в Пожарском, Новостройке, новые ФАПы открываются в Нагорном, Соболином, Ясеневом, Никитовке.
Для привлечения врачей в села, власти задействуют программу «Земский доктор»:
- Поэтому мы увеличим сумму единовременной выплаты, доплаты к ежемесячному окладу врачей в рамках программы «Земский доктор», - сказал глава края.
Глава региона посетил в Лучегорске районную поликлинику, где сейчас ведется ремонт. На втором этаже уже принимают пациентов в комфортных условиях, а первый – должны сдать к декабрю. На следующий год запланирован ремонт фасада, как сообщили в пресс-службе администрации.
Ранее «Комсомолка» уже писала о планах губернатора на программу. Врачам, приехавшим в северные районы, выплатят два миллиона рублей при трудоустройстве. Участковые терапевты дополнительно будут получать до 30 тысяч рублей, медикам первичного звена также предоставят арендное жилье.
Амбулатории возводятся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.
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