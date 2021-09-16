Все на ЛиТР! Во Владивостоке высадится десант дальневосточных литераторов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Очень важно участие в фестивале "Литература Тихоокеанской России — 2021" (6+) не только гостей из разных регионов страны, но и, конечно же, местных писателей. В этом году на ЛиТР высадится солидный десант дальневосточных литераторов, чтобы поделиться опытом, познакомиться с коллегами и встретить старых друзей, сообщает ИА PrimaMedia.

Фестиваль ЛиТР станет эпицентром литературной жизни с 23 по 25 сентября — гости соберутся в Адмиральском сквере, чтобы обсудить творческие тренды в рамках насыщенной программы.

Среди тех, кто "стянется" со всего Дальневосточного федерального округа во Владивосток — Татьяна Брехова, ЕАО; Сергей Вахрин и Валентина Боковикова, Камчатка; Александр Баринов и Ирина Баринова, Чита; Анатолий Слепцов, Якутия; Константин Сонголов, Бурятия; Василий Тарасенко, Находка; Владимир Семенчик и Анна Сафонова, Сахалин.

Многие из них уже не в первый раз приедут На ЛиТР. Попав на фестиваль один раз — остановиться невозможно. Общение, новые знакомства и круг единомышленников оставляют в памяти теплый след. И они возвращаются.

— В прошлом году фестиваль получился живым, со своим мощным и свободным дыханием. ЛиТР — это такой символический знак того, что литература остается в числе главных приоритетов в нашей стране. А ещё моя душа радуется, когда вижу такое огромное количество людей, которые читают книги, покупают, листают, общаются друг с другом и авторами, — отметила писатель Ирина Баринова.

Кто-то впервые станет участником одного из главных литературных событий в регионе.

— Для меня это возможность узнать, чем живут коллеги в регионах , что сохранилось после масштабного локдауна. ЛиТР — интересный контекст. В нашей "коммуналке" (Сахалин) с трудом принимают уникальность друг друга. Возможно, что-то изменилось. В любом случае — это полезный опыт: лицом к лицу всё же можно разглядеть хотя бы общие черты. Я благодарна за такую возможность, — рассказала писатель Анна Сафонова.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" (6+) — крупнейшее событие в литературной жизни Дальнего Востока. Три дня, с 23 по 25 сентября, в Адмиральском сквере Владивостока будут проходить встречи со знаменитыми писателями, презентации книг и мастер-классы. Подробнее о мероприятиях фестиваля — на официальном сайте.