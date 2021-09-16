Авто на запредельной скорости протаранило ограждения моста в Приморье

Спасти парня не удалось. Фото: Милана СОКОЛ

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 16 сентября, в Партизанском городском округе. Подробности учетной аварии еще предстоит установить полицейским. Но ее итогом стала смерть молодого водителя.

ДТП случилось в районе села Казанка, за рулем Toyota находился местный житель. По словам очевидцев, машина на большой скорости влетела в бетонные ограждения моста. Авто превратилось в груду металлолома, а сам водитель вылетел из салона и получил тяжелейшие травмы. Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Владивосток», к сожалению, молодой приморец 1998 года рождения погиб на месте.

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