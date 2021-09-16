Под небом Венеции на приморской земле

Это уже не первый подобный проект для Приморской картинной галереи. Фото: Сергей Кирьянов

Полюбоваться уникальным явлением венецианской живописи - ведутами - могут жители и гости Владивостока. Четыре работы из итальянского города Виченца в рамках выставки «Под небом Венеции. Ведуты XVIII века из собрания Интеза Санпаоло» показывают в Приморской картинной галерее с 3 сентября по 7 ноября.

Гости музея смогут увидеть «Площадь Сан Марко в направлении церкви Сан Джеминьяно» художника Франческо Гварди, «Каприччо с готической церковью и лагуной» кисти Каналетто, «Вид Большого канала с Рива дель Вин и Рива дель Карбон» от Микеле Мариески и «Вид церкви Санта Мария дела Салюте и Пунта делла Догана» мастера Хендрика Франса ван Линта.

Как рассказали эксперты Приморской картинной галереи, термин «ведута» образовался от итальянского слова «veduta», в переводе означает «вид» и относится к картинам с повседневным городским пейзажем. Для жанра характерна тщательная детализация, полная идентичность натуре и узнаваемость городского ландшафта.

Такие картины стали популярны, причем довольно быстро, в XVII веке, а к середине XVIII века признанным центром искусства ведуты стала Венеция. В это время Венецианская республика уже прошла пик своего процветания и постепенно, но неумолимо двигалась к закату: вместо владычицы морей и торговой державы она превратилась в сосредоточение карнавалов, казино и модных нарядов. Венецианские художники смогли передать праздничную атмосферу и волшебство родного города на холсте.

Полотна привезли к VI Восточному экономическому форуму, первыми картины увидели участники ВЭФа, а теперь это могут сделать все приморцы. Выставка работает с 3 сентября по 7 ноября 2021 года. Возрастное ограничение: 6+. Вход стоит 300 рублей для взрослых и 200 для школьников, студентов и пенсионеров.

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