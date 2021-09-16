Вьетнамский вислобрюхий: за необычного приморского пешехода опасаются жители

Фото: pogoda_25_region

По проселочной дороге Приморья движутся неординарные «пилигримы» - семья свиней, мама и поросята, мирно идут в одном направлении. В комментариях под видео в социальных сетях за хрюшек переживают: не дай бог, где охотник.

- Вот такие пешеходы повстречались, - написал автор видео.

В комментариях приморцы шутят, но многие справедливо опасаются. Детишкам желают здоровья и не попадаться охотникам:

«Мамка кормящая. Детишек столько. Растите здоровенькими»; «Вьетнамская вислобрюхая»; «Вот даже они понимают, что надо за мамой топать, почему мой сын этого не понимает», «О, это те, что в Сочи по пляжу бегали. Это они, походу, домой возвращаются», - пишут приморцы.

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