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Владивосток16 сентября 2021 9:24

Вьетнамский вислобрюхий: за необычного приморского пешехода опасаются жители

«Это те, что по Сочи бегали. Домой возвращаются!», - шутят пользователи
Руслан НОВИКОВ
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Фото: pogoda_25_region

Фото: pogoda_25_region

По проселочной дороге Приморья движутся неординарные «пилигримы» - семья свиней, мама и поросята, мирно идут в одном направлении. В комментариях под видео в социальных сетях за хрюшек переживают: не дай бог, где охотник.

- Вот такие пешеходы повстречались, - написал автор видео.

В комментариях приморцы шутят, но многие справедливо опасаются. Детишкам желают здоровья и не попадаться охотникам:

«Мамка кормящая. Детишек столько. Растите здоровенькими»; «Вьетнамская вислобрюхая»; «Вот даже они понимают, что надо за мамой топать, почему мой сын этого не понимает», «О, это те, что в Сочи по пляжу бегали. Это они, походу, домой возвращаются», - пишут приморцы.

Хрюшки на проселочной дороге
Видео: pogoda_25_region

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