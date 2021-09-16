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Владивосток16 сентября 2021 11:02

В акватории приморской бухты засняли мертвого кита

Туша плавала пять дней, затем ее прибило к прибрежным камням
Руслан НОВИКОВ
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Что именно случилось с животным - пока неизвестно. Фото: принтскрин видео, @vdk_news

Что именно случилось с животным - пока неизвестно. Фото: принтскрин видео, @vdk_news

В бухте Глазговке Приморья засняли печальную картину – туша кита плавает в акватории на спине. По информации авторов видео, кита встретили пять дней назад, 11 сентября. Сейчас животное прибило к камням.

На кадрах величественное животное не двигается, слегка качаясь на волнах. Пользователи выразили соболезнования:

«Как жалко, вот почему погиб?»; «Вода отравленная»; «Море в долгу не останется», - пишут пользователи в комментариях.

Тушу кита в приморской бухте прибило к камням
Видео: vdk_news

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