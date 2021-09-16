В акватории приморской бухты засняли мертвого кита

Что именно случилось с животным - пока неизвестно. Фото: принтскрин видео, @vdk_news

В бухте Глазговке Приморья засняли печальную картину – туша кита плавает в акватории на спине. По информации авторов видео, кита встретили пять дней назад, 11 сентября. Сейчас животное прибило к камням.

На кадрах величественное животное не двигается, слегка качаясь на волнах. Пользователи выразили соболезнования:

«Как жалко, вот почему погиб?»; «Вода отравленная»; «Море в долгу не останется», - пишут пользователи в комментариях.

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