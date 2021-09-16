В Приморье выплатят еще до 3 тысяч малоимущим жителям

До 3 тысяч рублей малоимущие получат за покупку лекарств и товаров первой необходимости Фото: Правительство Приморского края

Компенсационные выплаты малоимущим приморцам увеличат в 2022 году. Речь идет о растратах на товары жизненно важной необходимости и лекарства по рецепту. Компенсация за них составит три тысячи рублей вместо одной, как сообщили в правительстве края.

- Выплата полагается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, - уточнили в пресс-службе.

Мера работает уже с 2006 года, однако из-за роста цен и инфляции ее решили повысить. Более того, в случае смерти члена малоимущей семьи размер выплаты увеличится с 3 до 5 тысяч рублей.

На соцпомощь в краевом бюджете Приморья предусмотрено более 7 миллионов рублей.

«Комсомолка» напоминает, что товары жизненно важной необходимости включают в себя 23 позиции от мыла до дизельного топлива. Полный перечень на ресурсе Правительства РФ.

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