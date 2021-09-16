Во Владивостоке пикап с людьми спикировал с подпорной стены на припаркованные «Лексус» и «Тиида»

Пикап приземлился на две машины. Фото: Марина Касаткина.

Серьезное ДТП произошло вечером в четверг в Первомайском районе Владивостока. С подпорной стены в районе дома №8 на улице Херсонская упал автомобиль. В момент происшествия в пикапе находился молодой человек и женщина средних лет. К счастью, экипаж не пострадал, чего нельзя сказать о машинах, оказавшихся под тяжелым "корейцем".

Неудачный маневр закончился серьезным происшествием. Фото: Марина Касаткина.

Ssangyong Actyon приземлился на Lexus RX 350 и Nissan Tiida. Выбираться людям пришлось в крайне неудобном положении.

– Услышали вой сигналки и сильный грохот, выглянули с балкона и не поверили глазам. Прямо под окнами вертикально воткнувшись в припаркованные машины стоял Actyon. Сначала стал вылазить парень, а потом и женщина. Слава богу, хоть сами не убились, – поделились с "КП-Владивосток" очевидцы.

Чуть выше места происшествия проходит основная дорога, что именно послужило причиной столь неудачного маневра – перепутанные передачи, или неудачная парковка задним ходом, еще предстоит выяснять специалистам.