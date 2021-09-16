Под дальневосточным соусом: в Приморье начался Фестиваль тайги

Десерт в ресторане Zuma Фото: Дарья НАУМЕЦ

Юбилейный пятый фестиваль тайги TAIGAFEST со своими «лесными» яствами начался в Приморье. С 16 сентября по 3 октября у всех желающих есть отличная возможность попробовать авторские блюда от шеф-поваров с локальными продуктами, которые можно найти здесь, в Приморье.

Гастрономические удовольствия можно приобрести по специальным ценам. Таежные сеты не менее чем из трех блюд стоят 855, 1055 или 1555 рублей. Кстати, в этом году есть уникальная возможность взять отдельные блюда, а не заказывать сет целиком. Также каждый ресторан-участник придумал таежные напитки, которые отлично подойдут к еде.

– Каждый год мы делаем Уссурийскую тайгу ближе и понятнее городским жителям. Мы собрали базу таежных производителей при помощи Министерства сельского хозяйства Приморского края и Союза пчеловодов Дальнего Востока – их, конечно, не так много, как хотелось бы, но таежные промыслы будут развиваться, в том числе благодаря TAIGAFEST. Мы хотим напрямую соединить поставщиков и переработчиков таежной продукции и рестораны. В этом году, я уверена, мы увидим новые интересные блюда, которые станут плодами такого сотрудничества, - считает организатор фестиваля Татьяна Заречнева.

Попробовать таежные сеты и напитки можно в следующих местах:

Бар ALASKA GRILL&BAR

Бар Cantina

Гастробар GUSTO

Фермерский ресторан Ogonёk

Ресторан «Миллионка»

Рестобар Muse

Ресторан «Охотный двор»

Ресторан Syndicate-Port Cafe

Сеть ресторанов Tokyo (Tokyo More, Tokyo Kawaii, Tokyo на Дальзаводе)

Кафе STUDIO

Коктейльный бар «Жуклевичъ»

Паназиатский ресторан Zuma

Ресторан «ДОМ» (Хабаровск)

Ресторан IVOLGA (Благовещенск).

Также гостей ресторанного фестиваля ждут специальные предложения от сети кофеен «Кафема» (Светланская,17, Уборевича, 10Б, Батарейная, 2), где можно будет попробовать таёжный капучино и таежный чай в стаканчиках TAIGAFEST, и от эклерной «Вспышка», кондитер который создаст таёжные эклеры.

Кстати, в рамках фестиваля также пройдет таежная ярмарка на улице Адмирала Фокина, а на каменном заборе, который находится рядом со зданием №19, нарисуют новое граффити. Главными «героями» рисунка станут дикорастущие полезные растения, такие как женьшень, лимонник, кишмиш. Изображение уже частично нарисовано, полностью оно появится в течение нескольких дней.

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