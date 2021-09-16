СК раскрыл подробности дела об утонувшей девочке по вине матери в Уссурийске

Матери грозит до 2 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

В следственном комитете рассказали о деталях произошедшего в квартире одного из домов Уссурийска на улице Можайской. Уже возбуждено уголовное дело на 35-летнюю женщину, по вине которой утонула ее годовалая дочка.

Трагедия произошла 5 сентября. Мать посадила ребенка в ванну и начала наполнять ее водой. Затем она ушла на балкон, оставив малыша одного. Вернувшись через какое-то время, женщина застала свою годовалую дочь мертвой — она захлебнулась в наполненной ванне. Медики из бригады скорой помощи, приехавшие по звонку многодетной матери, не уже смогли ничем помочь ребенку.

По данным vl.ru, у семьи пятеро детей, однако, многодетную мать ранее уже лишали прав в отношении двоих из них. Глава семейства на данный момент отбывает наказание по уголовному делу в колонии.

Для восстановления полной картины произошедшего была назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Матери грозит до 2 лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14