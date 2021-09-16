В Приморском крае иностранцам начнут выдавать пластиковые карты мигранта

Карта будет содержать паспортные данные иностранца в том числе Фото: архив "КП"

В Приморском крае Министерство внутренних дел России начнет выдачу пластиковых карт мигранта иностранцам, пребывающим на территории страны с целью заработка. Об этом сообщают в пресс-службе министерства.

Примечательно, что карта, помимо общих сведений, будет содержать в себе информацию и об отпечатках пальцев иностранных граждан. Поможет в этом новый чип, который будет находиться на обеих сторонах пластиковой карты

На передней стороне карты разместят черно-белое фото гражданина, его ФИО, данные о его дате и месте рождения и о его поле. На заднюю сторону пластиковой карты поместят информацию о гражданстве иностранца и паспорте, а также специальный чип для бесконтактного взаимодействия с аппаратами.

Информация будет храниться в специальном электронном носителе размером меньше сантиметра на обехх сторонах пластиковой карты. Выдача карт состоится с 29 декабря 2021 года.

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