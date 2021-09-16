Фасады культурного наследия: ремонт 19 многоквартирных домов во Владивостоке подходит к концу

Ремонт объекта культурного наследия на Светланской. Фото: Максим Долбнин

Заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук встретился с жителями домов, где в этом году ведется долгожданный ремонт фасадов, а также с подрядчиками этих объектов. Сегодня в приморской столице такой ремонт ведут почти по двум десяткам адресов. Большая часть домов – объекты культурного наследия, которые не видели ремонта несколько десятков лет.

- Сейчас ремонтируются фасады 19 зданий. Все работы находятся на особом контроле не только специалистов администрации, но и самих жителей, ведь они – главные заказчики работ, – рассказывает Тарас Фищук. – Сегодня провели очередную инспекцию. Жители очень позитивно оценивают работы, а председатели и старшие домов находятся в постоянном взаимодействии с подрядчиками.

Как ранее сообщала «Комсомолка», деньги на ремонт фасадов город получил перед ВЭФ. Всего из краевого и федерального бюджетов было выделено порядка 1,6 миллиарда рублей, которые пойдут на асфальтирование дорог на Русском острове, благоустройство бухты Ахлестышева, Покровского и Минного парков, ремонт пирсов на Батарейной набережной, расширение бесплатной лыжни на Русском, закупку коммунальной техники и многое другое. И, конечно, на фасады.

Причем отбор домов шел с двух сторон. С одной – специалисты администрации смотрели по состоянию фасадов среди домов гостевого маршрута. С другой - сами жильцы проявляли инициативу. Например, дом на Пологой постройки еще сталинских времен обрел новый фасад именно благодаря активным и неравнодушным жителям.

- Написала мэру города в Инстаграм о том, что дом старый, красивый, но надо привести его в порядок, тем более центр города, - рассказала «КП-Владивосток» жительница дома на Пологой, 28, Алина. - 12 июня вышла во двор погулять с собакой. Смотрю, стоит наш новый мэр. Говорю ему: «А что вы у нас делаете?» - «А мне жильцы вашего дома написали. Я ехал мимо и заехал». - «Так это же я вам писала! Пойдемте, я вам все покажу». И я ему показала дом, а через неделю из администрации позвонили и поздравили с включением в программу.

По ряду адресов ремонт уже подходит к концу. Дома на Посьетской, Адмирала Фокина, Семеновской, Пушкинской обретут новый вид уже в октябре. Важно отметить, что обновляется не только внешний вид.

- Помимо фасада подрядчики восстановят декоративные вазоны на крыше, а также отремонтируют кровлю. Она у нас регулярно текла, и квартиры на верхнем этаже постоянно страдали от этого, – отмечают жильцы дома № 63 на Светланской, который является объектом культурного наследия.

Ремонт подобных объектов – сложное мероприятие, поэтому контролируют его не только сотрудники администрации города, но и сами жильцы.

- С подрядчиком находимся в постоянном диалоге. Сейчас фасад покрашен только на первый раз, впереди ещё один слой. Помимо этого восстанавливают отмостку и основания балконов, – рассказал старший по дому на Пушкинской, 34. Этому дому 80 лет, и ремонт стал большим подарком для всех проживающих.

Тарас Фищук, участвовавший в инспекции, попросил жителей продолжить контроль за работой подрядчиков, а специалисты мэрии будут следить за качеством проводимых работ и тем, как подрядчики устраняют замечания жильцов.

Официально

В перечень ремонта фасадов Владивостока в этом году включены дома по адресам:

Посьетская, 23, Алеутская, 17, 24 и 51, Адмирала Фокина, 6, Семеновская, 9, 20, 21 и 23, Пологая, 28 и 30, Фонтанная, 47, Уборевича, 15, Светланская, 63 и 205, Всеволода Сибирцева, 12, Пушкинская, 34, Суханова, 6-б , Океанский проспект, 13а.