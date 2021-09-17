В Приморье от COVID-19 умерло 1103 человека

Актуальные данные по коронавирусу на 17 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус не отступает от Приморского края. Как информируют в региональном оперативном штабе, по состоянию на 17 сентября еще 216 человек подхватили ковид. Всего же с начала пандемии в нашем регионе выявлено 66 114 случаев заражения, и это только по официальным данным.

Но не отстают и выздоравливающие. За последние сутки с болезнью справились 182 пациента больниц, всего победили вирус 58 868 человек.

К сожалению, четыре человека не смогли справиться с заболеванием. Всего же Covid-19 унес жизни 1 103 приморцев.

В настоящее время на лечении находится 6 143 человека.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 405 642 жители региона.

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