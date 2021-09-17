Дожди не покинут Приморье до вечера пятницы, 18 сентября

После дождей в Приморье потеплеет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Приморье обрушились дожди в четверг, 16 сентября. Погоду определяют атмосферные фронты. По краю облачно. В пятницу, 17 сентября, кратковременные дожди на территориях сохраняются. Ветер северный умеренный, температура воздуха до +24°С.

Во Владивостоке переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +19...+21°С, как сообщает Примпогода.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +21...+23°C.

Дожди прекратятся к вечеру пятницы, 18 сентября. Ухудшение погоды ожидают лишь 21 сентября.

Ранее «Комсомолка» писала, что автор портала «Маглипогода» прогнозирует краю бабье лето и тайфун, который пройдет 21 сентября.

ПО ТЕМЕ:

Приморье ждет мощный циклон 21 сентября

Погода в крае будет меняться каждые два дня (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14