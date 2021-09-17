Приморский мед добавят в школьное питание местных школ

Школьников края накормят таежным медом Фото: Мария ЛЕНЦ

В рацион школьников добавят приморский мед, как заявил Олег Кожемяко. Губернатор края был на встрече с жителями Уссурийска, где приморцы попросили закупать овощи у местных фермеров, а не у Китая и разнообразить рацион детей.

Олег Кожемяко отметил, что в школьное питание нужно добавить натуральный таежный мед, сообщили в пресс-службе правительства края. В обедах в столовых мед будет вместо стоимости молока:

- Мы рассмотрим возможность не включать стоимость молока в сумму на школьное питание. Договоримся с пчеловодами и добавим в рацион натуральный мед. Такую программу мы будем запускать, - заявил глава Приморья.

Мэр Уссурийска Евгений Корж также отметил: школы города постепенно будут сами организовывать питание, без участия компания-поставщиков готовой продукции.

На приеме граждан власти обозначили, что в Уссурийске также весной 2020 года появятся умные остановки, новый спортинвентарь, пандусы.