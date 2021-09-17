Борьба фронтальных разделов вызовет ливни в Приморье 21 сентября

Карта атмосферных фронтов. Фото: Примпогода

Вторая декада сентября в Приморье останется сухой, но третья сможет восполнить недостаток осадков, сообщает Примпогода.

Во вторник, 21 сентября, китайский циклон не выйдет на Приморский край: ему помешает антициклон Японского моря.

Из-за этого создастся вихрь, борьба фронтальных разделов вызовет ливни, грозы и сильный ветер. Есть и хорошие новости: синоптики не ожидают подтоплений, вода в реках на низком уровне.

- Усилится ветер, на побережье до штормового. Сильным ветром могут быть повалены деревья и рекламные щиты. В прибрежных бухтах возможно образование наката и прибойной волны, - предупредили синоптики Примпогоды.

Ранее «Комсомолка» писала, что автор портала «Маглипогода» также прогнозирует тайфун 21 сентября, однако уверяет, что остаток сентября будет бабьим летом.

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