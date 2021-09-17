В сауне Владивостока утонул отдыхающий

Трагедия разыгралась во время отдыха в сауне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящая трагедия разыгралась в одной из саун Владивостока. Беспечный отдых в заведении закончился смертью клиента. Молодой мужчина захлебнулся в бассейне. Обнаружили его слишком поздно.

Сотрудники сауны вызвали скорую помощь, однако приехавшие врачи вынуждены были лишь констатировать смерть бедолаги. Полицейские установили личность утонувшего мужчины, им оказался 30-летний уроженец одного из сел Михайловского района Приморья.

Полицейские в телефоне погибшего нашли номер его матери и сообщили ей о случившемся. Несчастной женщине пришлось опознавать сына по фото. После чего ее попросили приехать во Владивосток для оформления необходимых документов.

По предварительным данным, причиной несчастного случая со смертельным исходом стало алкогольное опьянение, которое и привело к трагедии. По факту гибели отдыхающего в сауне проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.