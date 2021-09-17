Павильоны для товаров местных фермеров появятся в Приморье

Фото: Правительство Приморского края

В Приморском крае появятся павильоны с продукцией фермеров. Первопроходцем станет ООО «ППО Никольск» со своими колбасами, полуфабрикатами, салатами, рыбной продукцией, сообщили в пресс-службе правительства края.

Компания разместит товары в фермерских павильонах, их возведут во всех муниципалитетах Приморья. Первые, как рассказал Олег Кожемяко, откроются до конца года. Например, площадку уже выбрали в Уссурийске.

- В программе будут участвовать предприятия, которые круглогодично могут вовремя доставить свою продукцию, проследить за ее качеством. Таким образом, у людей будет возможность приобрести продукты напрямую от производителя, без торговых надбавок, которые порой достигают 60%, - заверил глава края.

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