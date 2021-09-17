На ремонт 40 километров дорог Приморье получило 500 миллионов рублей

Отремонтируют в сумме 36 километров дороги Фото: Правительство Приморского края

До конца года в порядок приведут 36 километров дорог – на это направили целых 500 миллионов рублей. Речь идет о трассах в Лесозаводском городском округе, Пограничном и Тернейском округах, Надеждинском районе.

Отремонтируют и дороги Тереховка-Оленевод, Максимовка-Усть-Соболевка, Лесозаводск-Тихменево и некоторые дорогие. Все они включены в план ремонта по госпрограмме «Развитие транспортного комплекса Приморского края». Какие именно дороги отремонтировать в первую очередь – решали местные жители.

После их пожеланий дорожным рабочим еще предстоит убрать излишки грунта, провести водоотвод, покрыть дороги новым асфальтом. После выбора подрядчика на работы отведут меньше полугода.

Ранее губернатор заявлял о ремонтных работах во время поездок в Находку, Лесозаводск, Дальнереченск.