Лифт одного из домов во Владивостоке завалили предвыборной макулатурой

Лифт в 52-ом доме на Некрасовской Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Лифт дома №52 на Некрасовской во Владивостоке на время выборов неизвестные завалили агитацией. Жильцам приходится топтаться на «лицах» кандидатов и партиях. Такую картину заметили вечером перед началом выборов. Жильцы не видели никого, кто мог бы это сделать, но предполагают, что кто-то просто пошалил.

- Может быть, это сделали дети. В подъезде ведь много почтовых ящиков без замков. Повытаскивали, да разбросали. Очень вовремя, кончено, прямо перед голосованием, - делится жительница дома.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края и Государственной думы проходили в три дня и завершились 19 сентября. Предварительно явка в регионе составила около 40%.

ПО ТЕМЕ

Выборы в Приморье 2021: трансляция событий, промежуточные результаты и интересные факты

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Приморья в 2021 году проходят в три дня с 17 по 19 сентября (Подробне)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14