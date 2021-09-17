В школах Владивостока появились занятия по профилактике буллинга

Ребятам доступно рассказали о буллинге. Фото: press@mrc-vlad.ru.

Занятия, направленные на профилактику буллинга и формирование добрых отношений между детьми, начались в школах Владивостока. Программа, разработанная МКУ «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ), называется «Я тебе доверяю!». Специалисты в доступной форме на примерах объясняют ребятам о нормах поведения и способах решения конфликтов.

Одно из первых занятий прошло в лицее №41 во Владивостоке. Участниками урока добра стали пятиклассники. Школьникам сначала показали ролик о мальчике, которого обижают сверстники из-за того, что он не похож на них. Герой видео оказался слишком тихий и спокойный, а его большие очки послужили очередным поводом для нападок. А затем детям задали вопрос – сталкивались ли они с подобным в своей жизни? Ребята ответили утвердительно, ведь конфликты в школе, к сожалению, не редкость.

Для наглядности детям показали видео. Фото: press@mrc-vlad.ru.

После просмотра видео ученики порассуждали о причинах подобного поведения. Речь шла о чувстве безнаказанности, зависти и желании выплеснуть свою агрессию на более слабого. После этого ребята смогли прочувствовать на себе, какого это получать обидные прозвища. Во время упражнения-эксперимента школьникам выдали карточки со словами – заучка, трус, лентяй и другими.

– Представьте, что это слово преследует вас. Оно будто написано у вас на лбу, и каждый видит его... Слова порой могут ранить гораздо сильнее, чем физическая боль. Всегда думайте, что вы говорите своему однокласснику, другу, знакомому, – рассказала соавтор новой профилактической программы, главный специалист отдела организации работы с молодежью МРЦ Анастасия Деменок.

Листочки с обидными прозвищами школьники с радостью разорвали, заменив их на позитивные – талантливый, умный, сильный, активный и другие. По мнению специалистов МРЦ, ребята должны учиться подмечать хорошие качества в людях и уметь говорить приятные слова.

– Отличаться друг от друга – это здорово! У каждого из нас есть свои отличия и это должно быть поводом для гордости, а не насмешек, – подытожила сооавтор доброй программы.

Стоит отметить, что занятия «Я тебе доверяю!» Молодежный ресурсный центр проводит в школах и колледжах Владивостока бесплатно. Оставить заявку преподаватели могут по телефону 222-22-48, а также в Instagram – @mrc_vladivostok.

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